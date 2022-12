Crise de l'énergie : trois gestes simples pour garder son logement chaud sans se ruiner

C'est l’une des dépenses les plus importantes dans les foyers français. Alors que l’hiver s’annonce froid, et que les prix de l’énergie flambent depuis des mois, la facture s'annonce salée, le chauffage et la production d’eau chaude représentant 60% de la facture d’électricité d’un ménage, selon les calculs de l’Ademe. Une proportion qui peut grimper jusqu’à 75%, d’après l’organisme, mais qui peut aussi baisser avec les bons écogestes, tout en maintenant son logement à une température convenable.

Outre l'entretien régulier des systèmes de chauffage (bois, gaz, électrique ou fioul) et des travaux pour améliorer la qualité d’isolation pour permettre de mieux se chauffer sans trop dépenser, des gestes simples du quotidien existent. La rédaction de TF1info en a sélectionné trois principaux.