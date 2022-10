Vacances de la Toussaint : la pénurie d'essence est-elle une raison valable pour se faire rembourser son séjour ?

Car le fait de ne pas pouvoir mettre de carburant dans sa voiture pour se rendre sur son lieu de vacances ne rentre pas dans les "cas de force majeure". Faute de voiture, les consommateurs sont incités à trouver un autre moyen pour se rendre sur leur lieu de villégiature. Mais au dernier moment, les prix des autres transports peuvent être élevés, d'où une autre option, celle d'annuler le séjour.

Si le remboursement total est peu probable, Rafaël Bartolomé conseille de limiter les coûts en vérifiant d'abord les conditions de réservation afin de voir comment fonctionne les pénalités d'annulation. Généralement, "plus on est proche des vacances, plus les éventuelles pénalités arriveront à 100% du prix du séjour", souligne le responsable du service juridique à l'UFC-Que Choisir. Selon lui, il faut prendre une décision "le plus tôt possible", d'autant plus si une progressivité des pénalités est mise en place.

En prenant en compte ces conditions d'annulation, Rafaël Bartolomé incite ensuite les consommateurs à appeler directement les professionnels pour tenter de négocier auprès d'eux. Sur certaines plateformes de réservations en ligne, la politique d'annulation dépend par ailleurs de chaque propriétaire. À voir par conséquent, selon l'annonce.