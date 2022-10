Carburants : peut-on parler de "pénurie" dans les stations-service ?

La France va-t-elle subir une pénurie de carburant ? La question se pose alors que, depuis quelques jours, des milliers d'automobilistes peinent à trouver une station-essence où faire le plein. En effet, selon les chiffres officiels, ce jeudi 6 octobre, 15% des stations-service connaissaient des problèmes d'approvisionnement. La faute à des grèves touchant les raffineries, parmi les plus importantes de France, et aux deux remises carburant proposées par le gouvernement et TotalEnergies qui provoquent un pic de consommation dans l'Hexagone.

De quoi parler de pénurie ? Pas si simple, alors que le gouvernement refuse d'employer ce terme, estimant qu'il n'y a pas de pénurie généralisée et préférant parler de "tensions locales et de stations en rupture de carburant". Face à cette situation, le ministère de la Transition énergétique a appelé les Français à faire preuve de "responsabilité collective" et à "éviter l'effet de panique" pour ne "pas réduire artificiellement" les réserves.