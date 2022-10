Crise des carburants : on vous explique les stocks stratégiques dans lesquels puise le gouvernement

La France dispose d'environ 18 millions de tonnes de pétroles de réserves. Elles n'appartiennent pas directement à l'État, mais sont principalement gérées par la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (Sagess) qui regroupe les opérateurs pétroliers. Dans l'Hexagone, les stocks stratégiques sont disséminés sur l'ensemble du territoire et répartis sur 98 sites : 89 dépôts commerciaux, huit raffineries et un site dans la ville de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Le site de Manosque est particulièrement important puisque composé de 30 cavités en sous-sol et représente un double intérêt : il a une capacité importante de neuf millions de mètres cube de stockage, et est relié à plusieurs infrastructures importantes, notamment des raffineries et usines pétrochimiques situées ainsi qu'à plusieurs réseaux européens de pipelines.

À noter que les pouvoirs publics sont les seuls à pouvoir décider de l'utilisation des stocks stratégiques, qui ne concernent que les usages civils. L'État demande alors aux opérateurs de puiser dans leurs réserves. Ceux destinés à garantir l'approvisionnement de l'armée sont gérés séparément, directement par le ministère de la Défense.