Crise de l'énergie : vers des coupures du réseau mobile cet hiver ?

Théoriquement, les opérateurs télécoms sont en mesure d’anticiper les coupures. Enedis, le gestionnaire du réseau de lignes à haute tension, s’engage à les prévenir au moins 24 heures à l'avance. Un délai trop court, selon la Fédération française des télécoms, qui représente les principaux opérateurs (Orange, Bouygues et SFR-Altice). "Vous imaginez, évidemment, la veille à 19H30, c’est quand même compliqué de faire venir une batterie de 1,2 tonne sur un toit terrasse. Ce sera humainement et industriellement impossible", déclare, au micro de TF1, la présidente de FFT, dans la vidéo en tête de cet article.

Autre question, en cas de coupure de signal, sera-t-il toujours possible de passer un appel d’urgence ? La plupart des antennes-relais sont équipées de batteries de secours. Cependant, leur autonomie ne dépasse pas 30 minutes. Or, en cas de situation critique, les coupures de courant pourraient durer jusqu’à 2 heures, selon Enedis. D’autres solutions peuvent être envisagées, souligne Guillaume Vaquero, consultant en télécoms. "On peut imaginer, par exemple, que les opérateurs éteignent leurs antennes 5G. Limiter les services en termes de data ou réduire en partie la capacité des antennes", suggère ce spécialiste.