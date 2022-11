Dans mon placard : duvet ou synthétique, les secrets des doudounes

Cette différence de prix s'explique par ce que l'on trouve à l'intérieur. Aujourd'hui, neuf doudounes sur dix sont garnies de polyester, très souvent fabriqué en Chine. Dans l'Hexagone, seule une entreprise normande en produit encore. Et la matière première a une origine surprenante, comme l'explique Manon Comalada, directrice générale de "PEG", à Varneville-Bretteville (Seine-Maritime) : "À base de bouteilles d'eau recyclées."

Les fibres sont mélangées entre elles en fonction des attentes des fabricants. Le polyester pour les doudounes les moins chères, et des plumes de canard ou d'oie pour les plus expansives. En Vendée, les plumes de canard utilisées pour la fabrication des doudounes viennent exclusivement des producteurs locaux. Les doudounes garnies en duvet sont beaucoup plus chères. Pour cause, sur un kilo de plume, l'entreprise récupère seulement 10 g de duvet. En matière de qualité, le duvet français est largement meilleur que le duvet asiatique.