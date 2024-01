Dans quel délai mon propriétaire doit-il faire réparer ma chaudière en panne ? Bonjour ! La Matinale TF1 vous répond

Quels sont les types de réparation qui doivent être assurés par le propriétaire en cas de panne de chaudière ? Quel est le délai d'intervention ? Jean-Marie Bagayoko nous répond.

En hiver, bon nombre de personnes sont confrontées aux caprices de leur chaudière, alors même que les températures extérieures sont négatives. C’est notamment le cas d’Adeline, une téléspectatrice de Bonjour ! La Matinale TF1, qui a très froid chez elle à cause de sa chaudière qui l’a lâché. Mais dans quel délai son propriétaire doit-il la faire réparer ? Les précisions de Jean-Marie Bagayoko.

Quelles réparations sont à la charge du propriétaire ?

L’intervention du propriétaire sur une réparation de chaudière dépend tout d’abord de l’étendue de la panne. S’il s’agit d’une simple pièce à changer ou d’une bulle d’air qui circule mal dans le circuit de chauffage, c'est, malheureusement, au locataire d’assumer le coup de la réparation. Pour autant, si la panne est un peu plus importante comme devoir modifier ou changer totalement l’appareil, c’est à la charge du propriétaire.

Quant au délai d’intervention, la loi est un petit peu floue à ce sujet. Il n’y a, en effet, rien qui stipule le délai de réparation d’une chaudière défectueuse. En revanche, se chauffer ou avoir de l’eau chaude pour le locataire est une question de décence et surtout d’obligation. Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 stipule qu’un logement doit nécessairement comporter un appareil de chauffage fonctionnel pour être considéré comme décent et donc pour être loué. De fait le propriétaire doit donc faire réparer le plus vite possible, sous quelques jours, la chaudière de son bien. Si le temps d’attente est trop long, surtout en hiver, le locataire peut prétendre à un geste, notamment à une légère baisse du loyer.

Le propriétaire peut-il imposer un professionnel ?

En tant que locataire, même si votre propriétaire vous a fortement recommandé un plombier ou un technicien pour intervenir sur vos appareils, vous êtes en droit de vous tourner vers quelqu’un d’autre. Votre seule obligation est de faire réviser votre chaudière une fois par an, en gardant précieusement la facture et l’avis de passage. Pensez cependant à bien sélectionner un professionnel agréé, sans quoi votre entretien et/ou votre ramonage, ne seront pas pris en considération pour les assurances, mais surtout, il ne sera pas légal.

Cependant, si la chaudière est à changer dans son entièreté en cas de casse, le propriétaire peut imposer son propre plombier ou chauffagiste, étant donné que le remplacement sera à sa charge.