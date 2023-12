Dans quels cas opter pour une carte à paiement différé ?

La carte bancaire à débit différé s’est développée au cours des dernières années. Elle permet de ne pas se retrouver à découvert immédiatement après une grosse dépense. Cependant, avant d’opter pour ce type de cartes, il faut bien en comprendre les inconvénients.

L’immense majorité des Français détient une carte bancaire. Si la moitié des transactions, notamment les plus petites, restent réalisées en espèce, la « CB » prend de plus en plus de place, notamment grâce au paiement sans contact. Elle était utilisée en 2022 dans 62 % des paiements scripturaux (cartes, chèques, virements, prélèvements). Dans la plupart des cas, les cartes sont à virement immédiat. C’est-à-dire que le montant dépensé est déduit de votre compte dans les jours qui suivent. Certaines banques proposent même des débits instantanés. Mais il est parfois possible d’opter pour le paiement différé. La somme de l’ensemble des dépenses effectuées dans le mois est débitée une fois par mois, à une date définie. Une solution qui a ses avantages, mais qui n’est pas faite pour tout le monde.

Les cartes à débit différé sont-elles plus chères ?

Longtemps, les offres à paiement différé sont restées peu populaires en raison de leur coût. Pour la banque, cela revient en effet à concéder une avance sur trésorerie, une sorte de mini-crédit. Elles en répercutaient donc le prix sur la carte. Mais depuis 2015, les règles européennes ont évolué concernant les commissions interchange. Il s’agit de la petite partie prélevée par la banque sur les opérations de paiement. Depuis 2015, elle est de 0,2 % pour un débit immédiat, mais de 0,3 % pour un crédit, champ dans lequel entre les débits différés. Un client qui paye en carte à débit différé rapporte plus à sa banque. Les écarts de prix entre les deux types d'offres sont donc désormais négligeables dans la plupart des cas.

Les avantages du débit différé

L’avantage principal du paiement différé est la souplesse qu’il procure. En cas de dépense imprévue ou d’achat « coup de cœur », le détenteur peut régler en carte et à davantage de temps pour éventuellement mobiliser son épargne. Ce système peut notamment intéresser les professionnels qui ont parfois besoin d’avancer de grosses sommes avant d’avoir eux-mêmes été payés. C’est aussi une solution pour les particuliers qui souhaitent effectuer des placements à court terme sans avoir à utiliser leur épargne ou à demander un prêt. Par ailleurs, les cartes à débit différé sont pratiques pour le versement de caution en cas de location à l’étranger. Une caution versée avec une telle carte peut être conservée jusqu’à 45 jours contre 8 à 10 jours avec un débit immédiat.

Les risques de la carte à paiement différé

La carte à paiement différé peut attirer les personnes qui se retrouvent souvent à découvert et qui espéreraient ainsi ne pas être dans l’embarras au quotidien. Mais ce serait une grosse erreur de l’utiliser comme un outil de crédit. Le risque est de se retrouver avec un gros trou dans la trésorerie au moment du débit. Au contraire, le paiement différé suppose de faire preuve d’une bonne gestion et de disposer d’une épargne de précaution ou d’autres comptes bancaires. Il n’est pas adapté aux acheteurs impulsifs ne disposant que d’un faible matelas de sécurité. Le débit immédiat est bien plus adapté lorsque l’on doit être vigilant quant à son budget. D’ailleurs, un banquier avisé vérifiera les revenus et les comportements d’un client avant de lui proposer une carte à paiement différé.