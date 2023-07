Déboucher facilement un évier grâce à ces astuces simples

Il s'agit de la méthode la moins coûteuse et celle qui ne demande aucun outil ni produit particulier puisqu'on utilise de l'eau bouillante et un peu de savon liquide. Commencez par faire bouillir deux litres d'eau et ajoutez le savon. Versez progressivement et avec précaution l'eau bouillante dans l'évier. L'eau chaude va dissoudre les particules qui bouchent les canalisations. Parfois, il faut renouveler plusieurs fois l'opération pour déboucher complètement l'évier. Cette technique est surtout adaptée si vous êtes en présence d'un engorgement mineur.