Débuter au potager : 10 légumes faciles à cultiver

Il se cultive en pot, dans un mélange de terreau, de sable et de compost ou en terre dans un sol chaud et baigné de soleil. Comme pour les tomates, le poivron a besoin d'être accroché à un tuteur dès que la tige atteint 1 mètre pour que les plantes ne s'effondrent pas. Les poivrons ont besoin d'un arrosage régulier, mais sans excès. Vous pouvez cueillir vos produits quand ils sont verts, ils sont immatures et ont un goût plus fort. Rouges, ils sont matures et plus doux !