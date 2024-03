Décès : les proches sont-ils obligés de publier une annonce ?

Lors du décès d’un proche, il appartient généralement à sa famille de prévenir son entourage. La déclaration aux services de l’Etat est obligatoire mais n’incombe pas nécessairement aux proches. En revanche, ils peuvent choisir de communiquer via une annonce publique pour toucher un maximum de personnes.

Le décès d’un proche est un moment difficile à plus d’un titre. À la douleur de la perte s’ajoute l’obligation d’effectuer un certain nombre de démarches administratives : organiser les obsèques, clôturer les comptes du disparu, avertir son entourage, préparer la succession. Une partie de ces tâches peut avoir été déjà réglée en amont par le défunt, si celui-ci a pris soin de souscrire un contrat obsèques et de laisser des dernières volontés claires. Prévenir les personnes qui le connaissaient reste cependant un travail que seuls les héritiers ou proches peuvent accomplir. La plupart du temps, cela passe par une annonce passée dans la presse écrite ou en ligne, ou encore sur des sites spécialisés. Cette démarche s’ajoute souvent aux communications directes, comme les faire-part de décès.

Faut-il obligatoirement annoncer le décès d’un proche ?

Si passer une annonce dans la rubrique nécrologique est une tradition, il ne s’agit là en rien d’une obligation légale. Les héritiers ne sont pas tenus de faire une annonce publique en cas de décès d’un proche. Certains peuvent ne pas souhaiter communiquer ou tout simplement être trop choqués pour y penser. Il ne faut pas confondre cette démarche avec l’information des services de l’État qui est, elle, obligatoire. Une fois qu’un certificat de décès a été établi par un médecin, il doit être transmis à la mairie de la commune dans laquelle a eu lieu le décès dans les 24 heures. Ce n’est cependant pas forcément à la famille de gérer cela. Par exemple, si le décès est survenu à l’hôpital ou dans un Ehpad, l’établissement s’en chargera. Si un contrat a été passé avec une entreprise de pompes funèbres, il peut prévoir qu’elle gère ces détails administratifs. Toute personne, même si elle n’est pas membre de la famille, peut se rendre en mairie pour signaler un décès. Il suffit qu’elle présente sa pièce d’identité, un document permettant d’établir l’identité du défunt (livret de famille, acte de naissance, pièce d’identité…), et idéalement le certificat de décès.

À quoi sert l’annonce publique en cas de décès ?

On peut donc considérer l’annonce publique d’un décès comme superflue. Toutefois, elle peut permettre de donner des informations au-delà du cercle familial. C’est un moyen de prévenir des personnes qui connaissaient le défunt, mais pas sa famille. C’est aussi l’occasion d’annoncer les conditions dans lesquelles se tiendront les funérailles, là encore plus largement qu’à travers des faire-part. Des connaissances, même si elles ne sont pas invitées aux funérailles, peuvent vouloir rendre un dernier hommage. L’annonce leur permettra de connaître le lieu et l'heure d’une cérémonie, ou au contraire de savoir qu’elle se déroulera dans l’intimité familiale.