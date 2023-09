Décoller son papier peint en un coup de main ? C'est possible !

C'est une technique utilisée depuis des générations et qui fait toujours ses preuves. On mélange de la lessive avec de l'eau chaude. On plonge une éponge et on imbibe les murs avec le produit jusqu'à ce que le papier gonfle. Et si on n'a plus de lessive, on peut se tourner vers le liquide vaisselle. On se rappelle que l'humidité est l'ennemi absolu de nos papiers peints. Pour qu'ils se décollent plus facilement, on imbibe de manière généreuse pour se faciliter le travail et on racle à l'aide d'une spatule de bas en haut.