Décorations, étrennes... Qu'a-t-on le droit de faire ou pas dans sa résidence à Noël ?

Alors que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, on se demande souvent quels sont ses droits lorsqu’il s’agit de décorer l’extérieur de son logement ? Que doit-on respecter pour la sécurité de tous ? Sans parler de la question, parfois épineuse, des étrennes.

À l’approche de Noël, il est souvent d'usage de mettre des guirlandes lumineuses sur son balcon, ou encore un sapin dans le hall de son immeuble. Et les voisins ? Vont-ils apprécier cet élan de créativité ? Il existe en effet des règles à connaître et à respecter pour vos décorations. En fonction de votre logement : en copropriété, en lotissement ou en maison individuelle, vous n’êtes pas exposé aux mêmes réglementations.

Quelles autorisations sont nécessaires ?

Vous habitez dans une maison individuelle, hors lotissement

En principe, si vous êtes dans une maison individuelle hors lotissement, en tant que propriétaire ou locataire, vous avez le droit de faire ce que vous souhaitez dans votre jardin et vos extérieurs, dès lors que vous respectez les limites de votre propriété. La mairie de votre commune a pu prévoir des règles comme l’interdiction de décoration sonore ou le respect de certains horaires pour les décorations lumineuses par exemple. Il faut également faire attention à ce que vos décorations ne dérangent pas vos voisins. Une installation jugée excessive, sous forme de vidéo projection colorée et musicale, pourrait créer des problèmes avec votre voisinage. Il vaut mieux vérifier avec eux si votre projet est accepté par tous, souligne l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil).

Votre logement est dans un lotissement

Si votre logement est dans un lotissement qui dispose d’un règlement, consultez-le et regardez s’il est fait mention de décoration extérieure ou modification de façade. Certains règlements, par exemple, interdisent formellement l’accrochage d’objets de décoration au balcon et aux fenêtres, ces derniers étant considérés comme une modification de la façade. En cas de doute, si vous êtes locataire et que vous souhaitez décorer l’extérieur de votre logement pour Noël, interrogez directement votre propriétaire, conseille l'Anil.

Votre logement est dans une copropriété

Si vous êtes en copropriété, vous ne pouvez pas vous lancer librement dans la décoration de votre couloir, du hall d’entrée de votre immeuble ou de votre balcon ! Vous devez également faire attention à ce que vos décorations n’entraînent aucune nuisance pour les copropriétaires et vos autres voisins. Dans un premier temps, vous pouvez consulter le règlement de copropriété, qui peut interdire certaines décorations comme les guirlandes lumineuses dans les parties communes ou les logements afin d’éviter tout risque d’incendie, avance le syndic de copropriété en ligne, Cotoit. Ensuite, si l’un des habitants souhaite décorer l’entrée de son immeuble ou le couloir menant à son appartement, il doit au préalable obtenir l’autorisation du syndic de copropriété. Cette autorisation s’applique pour l’apposition d’une couronne de Noël sur sa porte ou l’installation d’un sapin dans le hall de l’immeuble.

Par ailleurs, dans certaines copropriétés, les décorations de Noël peuvent être prises en charge dans le bâtiment afin d’encadrer les initiatives individuelles ou d’un groupe de résidents. Ces décorations peuvent être installées dans le hall d’entrée ou les parties communes. Cette décision est alors inscrite dans le règlement de copropriété. Une certaine somme d’argent est également inscrite au budget commun pour ces dépenses de décoration, précise Cotoit.

Ne pas négliger la sécurité

Une fois que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues, certaines règles doivent encore être respectées pour votre sécurité et la sécurité de vos voisins. Il convient ainsi de vérifier que vos guirlandes lumineuses respectent les normes européennes, avec la mention NF ou CE pour éviter tout risque de court-circuit dans la copropriété ou pire, un incendie, alerte Cotoit. Il faut aussi veiller à faire attention aux installations électriques qui seraient à la portée des enfants et à protéger vos décorations pour qu’elles ne blessent personne. Évitez par ailleurs de mettre des décorations proches d’une lumière ou d’un radiateur et de brancher un trop grand nombre de vos produits électriques sur le même bloc d’alimentation

Et si un sapin est installé dans le hall de l’immeuble, il ne devra pas gêner le passage dans le bâtiment. Il ne devra pas non plus bloquer les issues de secours afin de garantir la sécurité des résidents en cas d’accident nécessitant une évacuation rapide. Si des décorations sont accrochées au plafond, il faudra veiller à ce qu’elles soient bien fixées afin qu’elles ne se décrochent pas et tombent sur quelqu’un, ajoute Cotoit.

Et les étrennes ?

Les étrennes sont un bon moyen de remercier le gardien pour le travail accompli tout au long de l’année dans votre lotissement ou copropriété. Elles peuvent représenter un treizième mois pour le gardien. Côté montant, l’enveloppe reste variable et au bon vouloir des résidents. L’usage est de donner entre 5 % et 10 % du montant de son loyer mensuel, entre Noël et le 1ᵉʳ janvier. Il est également possible de glisser un petit cadeau dans sa boîte aux lettres si l’on ne souhaite pas mettre d’argent. Une chose est sûre : donner des étrennes est une tradition, mais il n’existe aucune obligation en la matière.