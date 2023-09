Nouveau Peugeot 3008, le lion réinvente son SUV star

Que les aficionados du 3008 se rassurent : le nouveau modèle reste un SUV. Ses lignes sont plus affûtées, telle une sportive. Sa taille prend 9 cm supplémentaires, mais le véhicule a tout de même une allure compacte malgré ses 4,54 mètres de long. Incontestablement, ce nouveau 3008 provoque un impact visuel fort et différenciant.

Matthias Hossan, directeur design chez Peugeot, est très fier du résultat : “On est sur un véhicule qui est plus proche du concept-car qu’un véhicule de série que l’on peut voir sur nos routes.” Les griffes qui partent des phares et descendent sur le bouclier et l’absence de caoutchouc autour des vitres lui donnent un look haut de gamme avec de meilleures finitions.

C’est surtout à l’intérieur que les passionnés de 3008 attendaient la troisième génération au tournant. Gaëtan Demoulin, chef de projet de la Peugeot 3008, avait à cœur de créer “l’effet wow” : “Il y a eu beaucoup d’énergie qui a été consacrée à cet aspect.”

Et à l’intérieur, la magie opère. L’habitacle de la première et de la seconde génération étaient déjà particulièrement développés et design, mais sur ce nouveau modèle, on passe au niveau supérieur. Il donne à son propriétaire le sentiment d’être dans son salon avec le tissu gris de qualité sur le tableau de bord et les magnifiques sièges dans lesquels lui et ses passagers prennent place. L’écran flottant confirme son côté technologique dernier cri. Le petit volant est ajustable, mais permet désormais de voir presque entièrement l’écran, positionné beaucoup plus haut qu’avant.

Jérôme Chont est particulièrement convaincu par l’alliance entre le confort et la praticité. Pour lui, c’est certain : ce nouveau 3008 va attirer des clients !