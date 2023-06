Les 10 meilleures activités et sorties à faire avec ses enfants à Nantes

Vos enfants sont fans d’animaux ? Legendia Parc, situé entre Nantes et Pornic, est un espace naturel où l’accent est porté sur le bien-être des espèces. Plusieurs d’entre elles vivent en harmonie au sein d’enclos suffisamment grands pour leur confort. Les plus jeunes comme les plus grands s’émerveilleront aussi devant des spectacles dans lesquels transpire la complicité entre l’Homme et les animaux. Vous l’avez compris, le parc met en avant la magie et les légendes de la région. À partir de 12 € par personne.