Les 10 meilleures activités et visites à faire avec ses enfants à Toulouse

Situé dans le centre-commercial Leclerc Saint-Orens, le Gulli Parc offre 1400 m² de jeux aux enfants. Les tout-petits peuvent grimper et jouer en toute sécurité dans un espace qui leur est réservé, tandis que les plus grands peuvent crapahuter dans les châteaux, sauter dans la piscine à boules, faire du karting, se courser au laser game… et on en passe ! Pour ceux qui préfèrent exprimer leur créativité à travers des ateliers créatifs et des animations, une Créazone est prévue à cet effet.