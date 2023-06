Découvrez les bienfaits insoupçonnés de la cerise !

Saviez-vous qu'il est possible de conserver des cerises plusieurs mois ? Pour cela, il vous suffit de préparer des cerises au sirop pour en faire des bocaux ou des conserves. Il vous faut de l'eau, du sucre et évidemment vos cerises. On commence par les dénoyauter, les placer dans des bocaux, on couvre de sirop préalablement préparé et on referme. L'étape suivante est la stérilisation. Pour cela, on place les bocaux dans une grande marmite, on les met dans de l'eau jusqu'au 3/4. On porte à ébullition et on attend 25 minutes pour que les bocaux soient stériles. Une fois refroidis, les bocaux se conservent à l'abri de la lumière. Et, le tour est joué !