Pour verdir ses importations, l'UE interdit certains produits issus de la déforestation

La mesure concerne des produits parmi les plus populaires au sein de l'UE et en France. Il sera désormais possible de boire, par exemple, son café avec l'assurance de ne pas contribuer à la disparition de forêts à l'autre bout du monde. Le cacao, la viande bovine, l'huile de palme et le soja sont les autres aliments concernés par la mesure. Par ailleurs, le texte interdit dorénavant l'importation de caoutchouc ainsi que plusieurs matières associées comme le cuir, le bois, l'ameublement, le papier imprimé ou encore le charbon de bois s'ils contribuent à la déforestation.

"Il s'agit d'une première dans le monde ! C'est le café du petit-déjeuner, le chocolat que nous mangeons, le charbon dans nos barbecues, le papier de nos livres. C’est radical", s'est félicité Pascal Canfin (Renew, libéraux), président de la commission Environnement au Parlement européen. L'ONG WWF, de son côté, salue un accord qui "non seulement change les règles du jeu de la consommation européenne, mais crée une incitation énorme pour les autres pays à changer leurs pratiques", quand Global Witness qualifie cet accord de "moment historique".