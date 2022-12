Congélateurs, réfrigérateurs... Ce qu'il faut faire en cas de coupure de courant

Si la coupure de courant dure moins de six heures, aucun danger pour vos aliments stockés au frigo. En revanche, si cela dure plus longtemps, des produits peuvent à être risques. Il est possible de conserver les fromages à pâte dure et les fromages fondus. La margarine et le beurre, ainsi que les yaourts non ouverts, les œufs, les fruits et légumes frais entiers ou encore les jus de fruit pasteurisés ne présentent aucun problème.

En revanche, par sécurité, il est conseillé de jeter les fromages à pâte molle et les fromages à la crème, le lait, la crème, la crème fraîche, et les yaourts ouverts. Sont également sensibles : les jus de légumes (ouverts), les jus de fruit frais, les légumes cuits (y compris les soupes), les fruits et légumes crus préparés, les plats et produits à base de viande, les volailles, les poissons, les fruits de mer, qu'ils soient crus ou cuits.

Du côté du congélateur, ne conservez que les aliments qui présentent encore du givre sur leur emballage et seulement s'ils sont encore bien durs au milieu. Si la température de votre appareil dépasse les 4°C, il convient par ailleurs de jeter les poissons, viandes et fruits de mer (cuits ou crus) ainsi que les produits laitiers (fromages, lait, crèmes glacées), les gâteaux et les pâtisseries à base de crème qui sont sensibles à la prolifération bactérienne, tout comme les plats congelés. Dans tous les cas, au moindre doute, il est conseillé de jeter les aliments, notamment s'ils n'ont plus l'air bon ou sentent mauvais.