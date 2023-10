Démarchage téléphonique : les numéros à bloquer pour ne plus être harcelé !

Depuis 2022, de nouvelles règles sont entrées en vigueur concernant l’attribution des numéros de téléphone. Elle prévoit notamment que ceux commençant par 06 ou 07 ne peuvent plus être utilisés par les plateformes téléphoniques. Ils sont réservés aux conversations entre personnes. De même, les plateformes automatisées n’ont en principe plus accès aux indicatifs géographiques commençant par 01 à 05. Une offre commerciale venant d’un tel numéro doit donc inspirer la méfiance. L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) définit le 09 comme le préfixe des "numéros polyvalents". Ceux-ci sont donc utilisés dans une logique commerciale.

Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils relèvent tous du démarchage téléphonique. Les appels peuvent venir d’une société avec laquelle vous êtes en relation et qui a besoin de vous contacter. Il peut s’agir d’un livreur de colis ou d’un VTC. Dans ce cas, le numéro commencera par 0937, 0938 ou 0939. D’autres numéros commençant par 09 peuvent aussi être ceux d’un support technique ou d’un service après-vente. En revanche, une liste de numéros identifiables comme relevant du démarchage a également été publiée. Ceux-ci commencent (en France métropolitaine) par 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949. Ces numéros peuvent donc être bloqués sans risques si vous souhaitez éviter tout démarchage.