Démarchage téléphonique : un nouvel outil lancé pour mettre fin aux abus

L'UFC-Que choisir a lancé, mardi, un nouvel outil pour permettre aux consommateurs de limiter les appels intrusifs. Il consiste à générer, via la plateforme www.respectemesdatas.fr, un email type à envoyer à son opérateur téléphonique. Car le démarchage téléphonique continue d'exaspérer 9 Français sur 10, selon les données de l'association.

L'UFC-Que choisir souhaite accompagner les Français contre le démarchage téléphonique. L'association de défense des consommateurs a lancé, mardi 19 décembre, un nouvel outil gratuit pour lutter contre ce "fléau". Via la plateforme www.respectemesdatas.fr, l'organisme propose à ceux qui veulent limiter ces appels commerciaux d'utiliser la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Sur le site, les consommateurs peuvent générer un mail automatique, en fonction de leur opérateur téléphonique, pour réclamer qu'il supprime le transfert de leurs coordonnées téléphoniques à l'annuaire public et à leurs partenaires. Une initiative prise alors que l'UFC-Que choisir réclame "depuis des années une interdiction par défaut du démarchage téléphonique, canal de prospection commerciale particulièrement intrusif, et l'instauration d'un droit à la tranquillité".

Demander le retrait de ses coordonnées

L'outil mise sur le fait que nombre d'entreprises de démarchage téléphonique utilisent l'annuaire universel ou public qui contiennent les coordonnées de tous les abonnés. "Or, le RGPD retient que les coordonnées des consommateurs ne peuvent être transmises à l'annuaire public que s'ils y ont positivement et activement consenti et quel que soit leur mode de téléphonie", rappelle l'association. Ainsi, les détenteurs d'une ligne peuvent demander à tout moment le retrait de ces données, "et ce, en cascade, afin que l'ensemble des opérateurs les ayant successivement traitées et échangées entre eux procèdent, chacun à leur niveau, à leur effacement".

Un outil de plus pour tenter de mettre fin au démarchage et purger les fichiers de prospection commerciale de ses coordonnées. Pour tenter de limiter les appels intempestifs, le gouvernement a déjà durci sa législation en mars dernier, en interdisant le démarchage sur les portables ou les fixes les week-end et jours fériés, ainsi qu'avant 10h et après 20h en semaine. Une avancée dénoncée comme une "mesurette" par l'UFC-Que choisir, qui rappelle que malgré cette nouvelle loi et le renforcement de la liste d'opposition Bloctel, "le harcèlement téléphonique sur fixes, mais aussi mobiles, continue d'exaspérer 9 Français sur 10".