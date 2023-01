Une majorité d'influenceurs ciblés par la Répression des fraudes ont des pratiques illégales

Produits de mauvaise qualité ou contrefaits, délais de livraison trop longs... La guerre ouverte qui fait rage entre Magali Berdah, patronne de la puissante agente d'influenceurs Shauna Events, et le rappeur Booba a mis en lumière les dérives de la promotion de produits sur les réseaux sociaux et leurs risques, notamment pour le jeune public. Et, à en croire la Répression des fraudes, ces pratiques commerciales trompeuses sont loin d'être marginales chez les influenceurs.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête sur plus d'une soixantaine d'agences et influenceurs actifs dans la promotion de cosmétiques, de compléments alimentaires, de programmes "minceur", des services de trading et de paris en ligne. 60% des influenceurs "ciblés" depuis 2021 n'ont pas respecté la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs, selon un communiqué, lundi 23 janvier.