Des chaussures blanches comme neuves ? Nos conseils pour les nettoyer facilement

Il est possible de les passer à la machine, cependant, parfois votre chaussure reste terne ou jaunie. Pour remédier à ce problème, vous pouvez toujours recourir aux cristaux de soude. Il faut dissoudre trois cuillères à soupe dans un demi-litre d'eau chaude. Attrapez une brosse souple imbibée du mélange et frottez les chaussures. Rincez ensuite avec un chiffon humide et séchez à l'air libre. Si vous n'avez pas de cristaux de soude à disposition, l'autre technique consiste à utiliser du produit nettoyant pour lave-vaisselle. On dilue tout simplement une dose dans un bol d'eau chaude. On trempe ensuite une brosse et frotte les chaussures en tissu. On rince avec un chiffon humide et on sèche à l'air libre.