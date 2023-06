Des idées d’activités à faire en famille pendant vos vacances d’été

S’il fait trop chaud, les activités culturelles vous permettront de profiter de l’air climatisé. Allez au cinéma par exemple. "Miraculous", "Élémentaire", "Chonchon, le plus mignon des cochons"… De nombreux films d’animation sortiront en salles cet été et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Amenez vos bambins au musée. Il n’y a pas d’âge pour les initier à l’art ou à l’histoire et vous trouverez souvent des visites adaptées pour les plus jeunes. Enfin, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’office de Tourisme le plus proche. Des activités spécifiques sont souvent mises en place l’été et devraient compléter les quelques idées développées ci-dessus.