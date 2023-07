Des prix 7% plus élevés en région parisienne qu'en province : comment expliquer ces écarts ?

"La différence de prix est relativement faible sur les biens en général (+4 %), en partie parce qu’ils peuvent être transportés sur l’ensemble du territoire métropolitain avec des coûts de transport proches", fait remarquer l'Insee. "En revanche, elle est beaucoup plus marquée pour les services (+11 %), pour la plupart moins exposés à la concurrence entre territoires, car ils sont bien souvent produits dans la zone où ils sont consommés." Notons aussi que "le niveau de vie médian plus élevé en Île-de-France qu’en province (+11 % en 2020) favorise des prix plus élevés, pour les biens comme pour les services, en région parisienne". En effet, "un niveau de vie plus élevé s’accompagne d’une propension à payer plus forte, tirant les prix à la hausse".

Si l'on s'intéresse aux prix globaux à l'échelle du pays, l'Insee constate qu'ils sont "plus élevés que la moyenne de l’Union européenne". L'an passé, ils dépassaient "de 6% la moyenne européenne", se trouvant "au même niveau que ceux de la zone euro".