Des prix légèrement en baisse en septembre dans les supermarchés

Certaines catégories de produits s'en sortent mieux que d'autres. Pour les achats alimentaires, les plats cuisinés surgelés sont ceux qui connaissent la baisse la plus importante : -3,36% en septembre. Les prix du vinaigre (-2,74%), des produits de la mer (-1,22%) et des pâtes (-1,16%) ont aussi légèrement décliné. Dans le domaine du non alimentaire, le maquillage (-3,72% en septembre), les produits de soin du corps et du visage (-2,04%) ou ceux liés à l'hygiène dentaire (-1,77%) font aussi partie des produits les plus concernés par cette baisse.