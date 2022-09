Des saucisses sèches vendues chez Intermarché, Leclerc et Système U rappelées dans toute la France

Les personnes qui auraient consommé ce produit et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont donc invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent aussi parfois survenir. Les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont également invitées à faire particulièrement attention.