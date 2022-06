Vacances : où les Français vont-ils le plus partir cet été ?

Concernant les départements, que ce soit à la mer, à la campagne ou à la montagne, ce sont ceux situés dans le quart sud-est qui enregistrent les plus fortes progressions : de + 17% pour la Haute-Corse à + 51,6% pour le Vaucluse. De leur côté, les départements de la façade ouest paient pour leur météo de l’an dernier. Les dix départements ayant le plus chuté en termes de demandes de réservations sont tous situés sur le littoral ouest. Et ce sont deux départements normands qui enregistrent les plus fortes baisses : le Calvados avec - 25,9% et la Manche avec - 20,2%.

On retrouve cette tendance dans le Top 10 des stations balnéaires qui ont enregistré le plus gros volume de réservations. En 2019, 7 communes sur 10 étaient sur les bords de la Méditerranée et trois sur la façade Atlantique : Saint-Jean-de-Luz, Arcachon et Saint-Jean-de-Monts. Seule Arcachon figure encore dans le top 10 pour 2022, en concédant trois places (3ᵉ en 2019, 6ᵉ en 2022). Toutes les autres communes sont sur les bords de la Grande Bleue.