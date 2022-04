Et si vous offriez un coin spa à votre jardin ?

Les beaux jours arrivent et vous souhaitez profiter un maximum de votre jardin. Si vous n’avez pas de piscine pour des raisons de coût ou d’espace, il est envisageable d’installer un spa et ainsi barboter à l’envie dans un bain à bulles.

Évidemment, l’aménagement d’un spa peut être coûteux et peut nécessiter de longs mois de travaux. C’est le cas des spas encastrables ou semi-encastrables, plus esthétiques mais aussi plus onéreux. À contrario du spa gonflable à jets et à bulles. Plus abordable, son installation est rapide et ne nécessite pas forcément l’intervention d’un professionnel. Cependant, mieux vaut faire appel à un expert pour s’assurer de son bon fonctionnement. Par ailleurs, vous pourrez en profiter rapidement après son achat. Idéal pour les petits budgets. Petit conseil : ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles pour une relaxation totale.