Duel : BMW M2, la nouvelle bombe qui défie l’Audi RS3

La M2 de BMW fait peau neuve ! Sur une compacte ultra-sportive, les clients recherchent désormais une polyvalence maximale. C’est ce qu’ils peuvent trouver avec cette nouvelle M2, mais aussi chez la concurrence avec la RS3 de chez Audi ! Sur cette dernière, la tendance est aux 5 portes, mais aussi aux 4 roues motrices pour exploiter au mieux ses 407 ch. De son côté, BMW persiste et ne modifie pas sa bonne et vieille formule : 2 portes, 2 roues motrices et une puissance de 460 ch. Pour Anthony Beltoise, pilote Automoto, c’est l’un des atouts phares de cette nouvelle M2 : “460 ch dans ce qui est censé être la plus petite BM, c’est quand même dingue !”. À l’instar de la M4, la petite sœur dispose de l’emblématique moteur 6 cylindres bi-turbo de chez BMW, ce qui permet toujours plus de répondant, de vitesse et de drifts en raison de son gabarit compact ! On les compare, mais finalement, on n’est pas forcément sur les mêmes besoins des consommateurs.