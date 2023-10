Éclairage : ces petits gestes nous aident à faire des économies d'énergie

La manière dont on décore une pièce peut influencer sur la luminosité et donc sur l'éclairage. On fait en sorte de privilégier la lumière naturelle en dégageant au maximum les ouvertures afin de faire rentrer le jour le plus possible et le plus longtemps. On évite les gros meubles près des fenêtres et on préfère les voilages aux rideaux épais. On pense aussi à choisir des couleurs claires pour orner les murs. En effet, une peinture blanche va intensifier la lumière et la refléter dans une pièce.