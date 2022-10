Ecogaz : comment fonctionne ce nouvel outil pour adapter sa consommation de gaz

Toutefois, il devrait y avoir dans de nombreux foyers des situations de tension. Mais Ecogaz promet qu’il sera possible de prévenir ces dernières. Des prévisions sur cinq jours seront effectuées par le biais d'un code couleur, chaque couleur étant associée à un niveau de consommation. Le "signal", actualisé une fois par jour, est basé d’une part sur les prévisions de consommation des prochains jours et d’autre part sur l’équilibre entre les entrées (via les gazoducs, les terminaux méthaniers, les stockages et la production de biométhane) et les sorties de gaz sur le réseau.

Vert : niveau de consommation normal ou inférieur à la normale

Jaune : niveau de consommation légèrement supérieur à la normale

Orange : niveau de consommation très supérieur à la normale et/ou tension sur le réseau

Rouge : lancement des dispositifs d’interruptibilité ou de délestage des grands consommateurs industriels

En cas de signal orange ou rouge, Ecogaz enverra une alerte aux consommateurs qui ont fait le choix de s’inscrire (via e-mail ou SMS) pour les prévenir et les inciter à réduire leur consommation.