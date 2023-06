Écologique, le vrac est-il vraiment économique ?

Produits secs, fruits et légumes et même produits d’entretien : le vrac s’est fait une place de choix dans les habitudes de consommation des Français. Une habitude qui tend à se développer encore davantage. Votée en août 2021, la loi climat et résilience prévoit le développement de la vente de produits sans emballage, en particulier dans les supermarchés. 20% de la surface dédiée aux produits de grande consommation sera consacrée à la vente de produits sans emballage et notamment en vrac, à compter du 1er janvier 2030. Si la vente en vrac est reconnue comme écologique, est-elle aussi économique ?