Hausse du SMIC, livret A, prime Macron… Ce qui change en août pour votre quotidien

D’habitude le mois d’août ne réserve pas de surprise. Cette année, c’est un peu différent. En cause, l’inflation qui continue sa course folle : L’INSEE calcule que les prix ont bondi de 6,1% en un an depuis juillet 2021. Résultat, pour soutenir le budget des ménages, le gouvernement réhausse mécaniquement plusieurs dispositifs. Découvrez les mesures qui entrent en vigueur lundi.