Quand l'inflation fait bondir... les réservations pour les vacances à la montagne

Les Français plébiscitent toujours la montagne pour les vacances d'hiver : les réservations sont en augmentation par rapport à l'année dernière. Une tendance à la hausse provoquée notamment par... l'inflation. Explications.

Les vacances de Noël sont encore loin... mais certains Français sont déjà projetés sur les congés d'hiver. Et si vous comptez vous rendre à la montagne pour vous ressourcer ou profiter d'une semaine de ski, mieux vaut ne pas trop traîner. Car les réservations affluent plus rapidement que d'habitude. Et ce, en raison... de l'inflation.

D'après la Fédération nationale des résidences de tourisme et des villages de vacances (FNRT), qui représente près de la moitié du secteur, "il y a un fort engouement pour les vacances d'hiver à la montagne". "Selon notre sondage, 46% des répondants plébiscitent la montagne pour leurs vacances, contre 43% l'année dernière", explique à TF1info sa déléguée générale, Clémence Favereau. Et cela s'observe déjà sur les réservations. "Pour l'ensemble de la saison (du 9 décembre 2023 au 19 avril 2024, ndlr), nous sommes déjà à 41% d'occupation, contre 38% l'année dernière."

Jusqu'à 20% de réduction en cas d'anticipation

Un paradoxe, alors que l'inflation a continué de grignoter le porte-monnaie des Français en 2023. Mais la population désireuse de réaliser des économies a anticipé ces dépenses, et réservé en avance... ce qui est souvent synonyme de promotion. "Le early-booking (le fait de réserver tôt) permet de bénéficier d'une réduction de 20% en cas de réservation" plusieurs mois avant le séjour, détaille Clémence Favereau. "Cela permet d'avoir une certaine maîtrise de son budget global."

Et cela se poursuit. "Les prises de décisions s'accélèrent", note la déléguée générale de la FNRT. "Cette semaine, 1,8 point d'occupation a encore été gagné pour les destinations de montagne." D'autant que ces derniers jours, les stations de ski ont aussi mis les bouchées doubles pour attirer leurs futurs vacanciers. "Avec les chutes de neige, les territoires ont beaucoup communiqué sur les ouvertures anticipées des pistes", souligne-t-elle. "Cela a créé un contexte favorable aux réservations en montagne."

Cette saison hivernale devrait seulement être la deuxième à fonctionner "normalement" depuis la pandémie de Covid-19. L'an dernier, "malgré un niveau d'enneigement hétérogène", le "retour à la normale" avait permis d'observer un taux d'occupation de l'ensemble des hébergements de 87%, selon l'Observatoire national des stations de montagne, soit six points de plus que lors de l'hiver 2019/2020.