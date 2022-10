Économies d’énergie et sécurité : pensez à bien entretenir votre chaudière !

Il s’agit de vérifier l’équipement de chauffage et éventuellement le nettoyer ou le régler. Le nettoyage complet de ses mécanismes intérieurs et extérieurs doit intervenir sur le corps de chauffe, le brûleur, la veilleuse, le condensateur ou le conduit d’évacuation des fumées. La liste des composants à contrôler et à nettoyer dépend du combustible utilisé. Pour une chaudière à bois à granulés, par exemple, l’artisan chauffagiste doit vérifier le bon fonctionnement de l’alimentation automatique en combustible et le dispositif de sécurité contre les retours de flamme. En l’absence de maintenance, la chaudière consomme davantage et se dégrade plus vite. Aucune période ne semble propice au soin de la chaudière. Mais dans l’idéal, faites-le à la sortie de l’hiver, après plusieurs mois de fonctionnement, ou au début de l’automne, avant de la remettre en fonctionnement.

Le professionnel intervenant chez vous doit être qualifié, certifié et respecter la norme NF X50-010. Lors de sa visite, il mesure le rendement de votre équipement, le bon dimensionnement du générateur de chaleur par rapport à vos besoins de chauffage et les émissions de polluants atmosphériques de votre équipement.

À la fin de sa visite, n’hésitez pas à solliciter les conseils du chauffagiste. Dans les 15 jours suivant son passage, il doit vous remettre une attestation d'entretien. Il faut conserver ce document 2 ans.

Attention, si le chauffagiste mesure un taux de CO dans l'air ambiant comprise entre 10 et 50 ppm (partie par million), il doit vous demander de vérifier le tirage du conduit de fumée et la ventilation du logement. S’il relève une teneur en CO supérieure ou égale à 50 ppm, il doit vous avertir d’un danger grave et immédiat. Il faut mettre à l’arrêt votre équipement sans délai et jusqu'à la remise en service dans les conditions normales de fonctionnement.