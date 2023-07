Comment économiser facilement l'eau des toilettes ?

En tirant la chasse d'eau à chaque passage aux toilettes, nous envoyons 9 litres d'eau potable en moyenne. Ce volume correspond à 20 % de notre consommation d'eau. Par ailleurs, chaque Français utilise 150 litres d'eau potable par jour. Or, c'est une ressource fragile et précieuse qu'il faut préserver. Avec quelques gestes simples, il est possible d'économiser l'eau des toilettes et de faire baisser cette consommation et réduire le gaspillage.