Réacteurs à l'arrêt : y aura-t-il assez d’électricité cet hiver ?

Pour EDF, c'est la loi des séries. Alors que 12 des 56 réacteurs du parc nucléaire français sont déjà à l'arrêt, le principal fournisseur d'électricité en France a annoncé mardi que 3 réacteurs supplémentaires - Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4 - allaient être mis au repos les 19 février, 26 mars et 9 avril. "On va les arrêter pour effectuer des contrôles", a expliqué un porte-parole à l'AFP. Confrontée à des problèmes de corrosion identifiés ou soupçonnés sur un circuit de sécurité, EDF doit en effet jouer la carte de la sécurité. "Nous avons poursuivi les investigations sur les réacteurs" et "cela nous amène à anticiper certains arrêts et à en poursuivre d'autres", précisait lundi ce porte-parole à l'AFP.