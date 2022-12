Compteur Linky : dès 2023, les récalcitrants devront payer 50 euros en plus par an

À partir du 1er janvier 2023, si l'absence de Linky est constatée, une indemnité de 50 euros par an pourra être appliquée. Ceux qui refusent d'en installer un verront leur facture d'électricité augmenter de 8,30 euros tous les deux mois. Cette mesure est justifiée par le fait qu'Enedis, faute de compteur intelligent, doit envoyer un opérateur pour effectuer un relevé.

C'est pourquoi les personnes qui n'ont pas installé cet outil, mais qui communiquent au moins une fois par an un relevé d'index, seront épargnées par cette amende, pour l'instant. Mais cela ne sera bientôt plus possible. "Si en janvier 2025, vous n'êtes toujours pas équipé d'un compteur Linky, sachez que vous ne bénéficierez plus de la gratuité, que vous réalisiez ou non d'auto-relevés", prévient ainsi le site d'information du Service public. Les personnes qui ne peuvent pas installer ce compteur pour des raisons techniques ne seront pas sanctionnées.