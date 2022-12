Électricité : vers une première alerte orange lundi sur EcoWatt ?

Les températures baissent et la consommation électrique augmente en France. Alors que l'hiver s'installe progressivement sur le pays, la situation commence à se tendre pour le système énergétique. En effet, selon les prévisions de RTE, les premiers pics de consommation d'électricité pourraient survenir dans les prochains jours : un premier jeudi à 19h (76,7 gigawatts) et un second lundi prochain à midi (80 GW) avant que la consommation ne redescende légèrement, tout en restant à un niveau élevé mardi (78,3 GW). Les experts du gestionnaire annoncent toutefois que ces prévisions sont encore susceptibles d’évoluer et aucune coupure n'est prévue pour le moment.