Électricité : pas de risque de coupure avant 2023, selon le directeur de RTE

Une bonne nouvelle. La direction du Réseau de transport d’électricité (RTE) a indiqué ce mercredi qu’aucun arrêt de service ne devrait intervenir en France avant la fin de l’année 2022. "Avant la fin de l'année, non (il n'y aura pas de coupure), et après la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine, il ne faut pas paniquer", a indiqué Jean-Paul Roubin, directeur exécutif de RTE, gestionnaire des lignes à haute tension, dans l'optique de rassurer les usagers à l'approche des fêtes.

Déjà en octobre dernier, le dirigeant du réseau avait assuré que la France ne courrait pas, températures particulièrement basses cet hiver ou non, de danger de "blackout" électrique, c'est-à-dire de panne généralisée et incontrôlée à travers le pays. RTE avait également ajouté que le nombre de coupures de courant resterait limité, et qu'en cas de panne les usagers seraient prévenus la veille aux alentours de 17 heures, tout en les encourageant à adopter dès maintenant des gestes "éco-citoyens".

Si le risque d'interruption est infime, voire inexistant, une circulaire gouvernementale a toutefois été adressée la semaine dernière aux préfets afin de les informer sur les mesures et les démarches à entreprendre en cas de coupures d'électricité, susceptibles d'intervenir lors d'épisode de froid générant des besoins supérieurs à la capacité de production du parc nucléaire français, mis à mal par des opérations de maintenance et de réparation limitant le nombre de centrales disponibles.