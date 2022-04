Électricité : les Français ont bien diminué leur consommation ce lundi matin

"Si les Français n'avaient pas réduit leur consommation, nous aurions pu avoir des coupures d'électricité. S'il n'y en a pas eu, c'est parc que nous avions assez de production et assez d'imports avec l'achat d'électricité aux pays voisins. Nous avions assez de production en France et en Europe pour répondre à la consommation", poursuit RTE.

Pourquoi, alors que l'apport en électricité était suffisant, RTE a-t-il demandé aux Français de faire des écogestes ? "La première raison est que s'il y avait eu des aléas météorologiques ou des incidents techniques sur le parc de production français, par exemple, si les températures étaient davantage descendues ou si l'on avait perdu des moyens de production le week-end dernier à cause d'incidents techniques, là on aurait eu un manque de production, explique RTE. La deuxième raison est que plus on va puiser dans nos stocks de gaz, l'électricité étant en partie produite avec du gaz, moins il y en aurait pour l'hiver prochain."