Électricité : vers une limitation de consommation temporaire pour 200.000 personnes cet hiver

L'hiver 2022-2023, sur fond de guerre en Ukraine et de crise énergétique, a ravivé la crainte de coupures d'électricité. Si cette année, le risque de coupures est infime, pour ne pas dire inexistant, l'exécutif souhaite se doter d'un outil lui permettant de réduire la consommation électrique de plusieurs milliers de foyers. Le but : à éviter des coupures en cas de tension extrême sur le réseau. Dans cette optique, un projet de décret prévoit d’effectuer, dès cet hiver, un premier test en condition réelle au cours duquel la consommation d’électricité de quelque 200.000 Français équipés d’un compteur Linky sera plafonné pendant quelques heures.

Le texte prévoit que l'expérimentation soit menée durant la période hivernale, au moment où le réseau est le plus sollicité en raison des besoins de chauffage. Les personnes concernées seront notifiées "par voie postale", est-il indiqué. Avec ce test, l'exécutif veut "déterminer" s'il est "techniquement possible de mettre en œuvre un nouvel outil pour sauvegarder le réseau électrique en cas de tension extrême, pour éviter des coupures", comme celles qu'on avait tant redoutées l'an dernier et qui n'ont finalement pas eu lieu. "Notre responsabilité, c'est (...) de faire en sorte d'améliorer la résilience du système en expérimentant divers outils, pour tester leur efficacité", se défend le ministère de la Transition écologique, cité par l'AFP.