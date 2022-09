Électricité : la SNCF n'exclut pas d'augmenter les prix des billets

La moitié de la somme concernera les TER et Francilien (en Ile-de-France), et devrait être compensée par les collectivités locales. "Ça fait plusieurs dizaines de millions par an pour chacune des régions", a-t-il relevé. L'autre moitié concerne les TGV, exploités à ses propres risques par SNCF Voyageurs. "Si on répercutait directement (cette hausse) sur le coût du billet, on serait amené à augmenter les billets de TGV de 10%", a indiqué Jean-Pierre Farandou, parlant d'un rapide "calcul de coin de table".

SNCF Voyageurs consomme environ 6 TWh d'électricité par an, soit entre 1 et 2% de la consommation nationale. "Au nom du plan de sobriété, il n'y aura pas de suppression de trains", a par ailleurs souligné le dirigeant. Jean-Pierre Farandou a une nouvelle fois plaidé devant les sénateurs pour un vaste plan d'investissement dans le ferroviaire, visant à doubler la part du train en une quinzaine d'année.