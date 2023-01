Électricité : la baisse de la consommation se maintient en France

Ce chiffre est un tout petit peu moins élevé que le niveau symbolique des 10% (9,7% pour être précis) relevé mi-décembre. "Le potentiel d'effet de sobriété est moins important pendant les vacances scolaires" de Noël, où les entreprises et industriels baissent leur consommation voire ferment leurs portes pour les congés, explique RTE. De même, les températures (exceptionnellement) douces observées après l'épisode de froid de mi-décembre, réduisent le potentiel d'économies de chauffage. "Plus il fait froid, plus il y a besoin de chauffage, et plus il est alors possible d'agir sur notre consommation. A contrario, plus il fait doux, moins il y a de marges d'économies d'énergie puisque l'utilisation du chauffage est moindre", souligne-t-il encore.