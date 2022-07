Plus de 60.000 réclamations de consommateurs enregistrées en 2021 par la Répression des fraudes

Sur l’année 2021, plus de 130.000 contrôles ont été réalisés au total, indique la DGCCRF. L’année a aussi été marquée par l’utilisation accrue de l’application de médiation entre consommateurs et professionnels, "SignalConso". Près de 150.000 signalements y ont été enregistrés l’an passé - notamment dans les secteurs du tourisme et des communications -, soit trois fois plus que lors de sa première année d’utilisation au niveau national en 2020.

"Dans un contexte d'inflation, il est important que les Français puissent consommer des produits de qualité", a martelé face à la presse la nouvelle ministre des PME, Olivia Grégoire, appelant la DGCCRF à "protéger les acheteurs quand ils font des achats en ligne" et à "faire la chasse aux fausses allégations notamment dans les achats environnementaux".