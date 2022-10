EN DIRECT - Pénurie de carburants : grève reconduite chez ExxonMobil malgré la menace de réquisition

Le mouvement social dans des raffineries Esso-ExxonMobil et TotalEnergies se poursuit ce mercredi 12 octobre et de nombreuses stations-service ne sont toujours pas approvisionnées en carburants ce mercredi 12 octobre. Les grèves menées depuis fin septembre provoquent des pénuries dans plus de 30% des stations françaises, essentiellement en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. La grève va par ailleurs s'étendre, à partir de mercredi matin à 5h, à la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, a appris l'AFP, mardi, auprès de la CGT.

Mardi, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts de carburants du groupe Esso-ExxonMobil où un accord salarial a été conclu lundi par deux organisations syndicales, majoritaires à l’échelle du groupe mais pas de ses raffineries. Plus tôt, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait menacé même d'"intervenir" pour débloquer les raffineries, selon les termes qu'il a employés sur RTL.