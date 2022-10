EN DIRECT - Pénurie de carburants : grève reconduite chez Total malgré la pression du gouvernement

Le mouvement de grève pour les salaires est reconduit ce mardi par la CGT. Les appels répétés du gouvernement à négocier sur les salaires et à cesser les blocages n'ont pas abouti à un accord entre le syndicat et la direction de TotalEnergies.

Le gouvernement fait cependant la différence entre la situation à Exxon, où "il n'y a plus aucune raison qu'il y ait le moindre blocage" après l'accord entre la direction et les syndicats lundi, et à TotalEnergies, où "la CGT continue à appeler à bloquer" de manière "excessive et anormale".