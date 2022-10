EN DIRECT - Carburants : un compromis trouvé chez TotalEnergies sans la CGT, qui veut amplifier le mouvement

Du côté des syndicats de TotalEnergies, la CGT revendique 10% d'augmentation au titre de 2022, contre 3,5% obtenus au début de l'année. La CFDT, non gréviste, demande pour sa part une augmentation de 8% des salaires et veut "négocier les contours" du bonus annoncé par la direction jeudi par voie de presse (un mois de salaire dans le monde entier). La proposition faite jeudi par TotalEnergies comporte une augmentation de 6% pour les salariés français, mais pour 2023.

Chez Esso-ExxonMobil, les grévistes de l'une des deux raffineries du groupe, à Fos-sur-Mer, qui n'avaient pas été visés par des réquisitions, ont voté pour la levée de la grève, tandis que ceux du site de Gravenchon-Port-Jerome ont reconduit leur mouvement.

Une grande grève aura lieu en France mardi 18 octobre, dans de multiples secteurs et chez les fonctionnaires : quatre grands syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU) et plusieurs organisations de jeunesse ont appelé à une journée de mobilisation et de manifestations interprofessionnelles. La SNCF et la RATP seront notamment touchées par la grève, ce qui s'ajoute à un mouvement existant dans des centrales nucléaires.