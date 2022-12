Risques de coupures électriques : quels appareils consomment le plus à la maison ?

Utilisez plutôt les plaques de cuisson ou le micro-ondes. En effet, cuire 500 g de pommes de terre au four consomme 10 fois plus d’énergie que les cuire dans une poêle sur une plaque à induction. À titre d'exemple : un four de 2 000 W, fonctionnant durant 1 h, consomme 0,8 kWh ; un micro-ondes de 1 500 W, fonctionnant durant 15 minutes sur la puissance maximale, consomme 0,3 kWh ; une plaque de cuisson à induction, fonctionnant durant 30 minutes, consomme 0,35 kWh.

Par ailleurs, ne choisissez pas la puissance maximale des plaques de cuisson qui peuvent alors consommer jusqu'à 3 000 W pendant plusieurs minutes (il n’est souvent pas nécessaire de faire bouillir à gros bouillon tout le long de la cuisson). Pensez aussi à raccourcir le temps de cuisson en couvrant les casseroles. En effet, faire bouillir 3 litres d’eau sur une plaque vitrocéramique sans couvrir la casserole consomme 0,4 kWh. En couvrant la casserole, on consomme 0,3 kWh, soit une économie d'énergie de 25 %.

Autres astuces, ne pas préchauffer le four avant de commencer la cuisson d’un gâteau ; vous économisez ainsi 10 % d’électricité sur le cycle de cuisson. Arrêter le four ou la plaque chauffante (vitrocéramique, fonte) 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson. Et préférer le mode chaleur tournante du four, car il permet de cuire plus vite les aliments.